2021/03/20 | 22:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري على اعتقال الصميدعي: نرفض المساس بحرية التعبير المركز الخبري الوطني.

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