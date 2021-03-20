مانشستر سيتي يُسقط ايفرتون في كأس الاتحاد الانجليزي

2021/03/20 | 22:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

تأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء اليوم على حساب إيفرتون.

وتلاقى الفريقان في جوديسون بارك في ربع نهائي البطولة، حيث فاز مانشستر سيتي بهدفين دون رد.

وسيطر التعادل السلبي على المباراة في معظم دقائقها، حيث استمر حتى الدقيقة 84.

وتمكن إيلكاي جوندوجان من تسجيل هدف مانشستر سيتي الأول، ليكسر حالة التعادل المسيطرة على المباراة.

وفي الدقيقة 90 قضى كيفن دي بروين على آمال إيفرتون نهائيًا، بتسجيله الهدف الثاني.

يُذكر أن ساوثهامبتون تأهل إلى نصف النهائي أيضًا على حساب بورنموث، وستقام غدًا مباراتين في دور ربع النهائي، بين تشيلسي وشيفيلد، ومانشستر يونايتد وليستر سيتي.



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