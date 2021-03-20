كربلاء تودع لاعب المنتخب الوطني للجودو والمصارعة البهلوانية

2021/03/20 | 22:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت ممثلية اللجنة الأولمبية

واتحاداتها الرياضية في محافظة كربلاء،

السبت، اللاعب الدولي رضا غالب جبر بطل

الجودو والمصارعة والزورخانة عن عمر ٣٤

عام، بعد اصابته بفيروس كورونا، وصراع

دام لاكثر من 10 ايام

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