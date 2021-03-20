صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 888 المسجلة اليوم بكورونا

2021/03/20 | 22:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم السبت، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 888 موزعة كالآتي :

أبو دشير—————-28

أبو غريب —————39

الإسكان—————–8

الاعلام—————–21

البياع——————25

التاجي—————–23

التراث——————4

الحارثية—————-8

الحرية—————–63

الدورة—————–49

الدولعي—————-14

الرحمانية—————5

السيدية————— 25

الشالجية————– -15

الشعلة—————-72

الصالحية—————3

الطارمية—————31

الطوبجي—————3

العامرية————— 40

العطيفية—————13

العلاوي—————–5

الغزالية—————-27

القادسية —————11

الكاظمية ————–82

اللطيفية —————11

المحمودية————-34

المعالف—————-7

المكاسب —————4

المنصور —————30

المواصلات————–5

الوشاش—————–9

اليرموك —————-19

جكوك——————4

حي الجامعة————-21

حي الجهاد————–44

حي الخضراء————- 15

حي العامل————–26

حي العدل————— 23

حي الفرات—————2

سبع البور—————-2

سجن التاجي————-1

سويب——————7

شارع حيفا————–6

سكنة جانب الرصافة——3

محافظة صلاح الدين——1

الشفاء : 652

الوفيات: 7

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