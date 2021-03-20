نائب يثير ضجة بشأن تأييده لارتفاع سعر الدولار ويوضح الحقيقة

2021/03/20 | 22:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 10 دقیقة

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نفى المكتب الإعلامي للنائب رامي السكيني، السبت، تغريدة نسبت اليه بشأن تأييده لارتفاع سعر صرف الدولار، مؤكدا ان ماورد فيها خلاف ما نعمل به بالواقع.

وقال المكتب الإعلامي للسكيني في بيان اليوم، (20 آذار 2021)، انه "ننفي ماتناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي وبعض الكروبات في الوتساب حول تغريدة وهمية نسبت لة، كون هذه التغريدة مزيفة ولاتمت للسيد النائب او مكتبة الإعلامي مطلقا وما ورد بها خلاف ما نعمل به بالواقع وخلاف تصريحاتنا السابقة التي نشرت في صفحتنا الرسمية في الايام السابقة".

وفيما يلي نص التغريدة المزيفة:-

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