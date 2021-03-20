الشابندر: حرية التعبير لها حدود.. والقانون يعاقب المتجاوزين

2021/03/20 | 22:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد السياسي المستقل والنائب السابق عزت الشابندر، السبت، ان حرية التعبير حق يكفله الدستور، مشيرا الى انه لا يجوز باي شكل مصادرته والاعتقال بسببه من قبل اي جهة.

وقال الشابندر في تغريدة له على تويتر تابعها NRT عربية، (20 آذار 2021)، انه "لا يجوز باي شكل المصادرة والاعتقال بسبب حرية التعبير من قبل اية جهة كانت"، مبينا ان "حرية التعبير حق يكفله الدستور".

واضاف، انه "لهذا الحق ايضا حدود يضعها الدستور وتحددها اللياقة والاعراف والاخلاق"، موضحا ان "السباب والبذاءة والقاء التهم بغير دليل تجاوز يعاقب عليه القانون" .

وبحسب وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الاعلى، حصل عليها NRT عربية (20 آذار 2021)، أن "مذكرة القبض بحق ابراهيم الصميدعي كانت وفق الجريمة والمادة القانونية المسندة اليه وهي اهانة السلطات العامة باحدى الطرق العلانية وفقا للمادة 226"، مبينة أن "الشكوى مقامة ضده في مركز شرطة ( دائرة المحقق القضائي في الكرخ)".

وتنص "المادة 226 من قانون العقوبات العراقي على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية".

N.A

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