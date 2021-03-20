الصين.. آباء وأمهات المفقودين من أطفال الأويغور يصفون مآسي تفريقهم عن أبنائهم

2021/03/20 | 22:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت منظمة العفو الدولية "آمنستي" في تقرير لها، الخميس، باتخاذ السلطات الصينية إجراءات لفصل أسر أقلية الأويغور المسلمة، وذلك باحتجاز أطفالها في دور حكومية لرعاية الأيتام.

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