اقليم كوردستان يبدأ ارسال المعتمرين الى الديار المقدسة

2021/03/20 | 22:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تتوجه اول وجبة من المعتمرين من اقليم كوردستان، يوم غد الأحد، الى الديار المقدسة لاداء مناسك العمرة.

وقالت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان يوم غد سيشهد بدء ارسال المعتمرين الى الديار المقدسة، بعد توقف دام نحو سنة بسبب جائحة كورونا.

واضافت: ان الوجبة الاولى تتضمن 24 معتمرا من محافظة السليمانية، مبينة انه وبعد تنفيذ التوصيات والاجراءات الخاصة بكورونا ستنطلق الرحلة من مطار السليمانية الدولي في تمام الرابعة من فجر يوم غد الأحد.

PUKmedia خاص

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