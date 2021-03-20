وزير الصحة: نحذر من أيام مقبلة 'عاصفة جداً'

2021/03/20 | 22:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الصحة الاتحادية حسن التميمي، يوم السبت، من أيام مقبلة وصفها بـ"العاصفة جداً"، مؤكداً إصابة عوائل كاملة بفايروس كورونا.

وقال التميمي في حديث له، "لدينا تقارير تشير إلى إصابة عوائل كاملة بفايروس كورونا في القرى والأرياف".

وأضاف، "نحذر من أيام مقبلة عاصفة جداً وهناك إصابات لدى الأطفال والشباب وحالات حرجة وشديدة".

PUKmedia عن وكالات

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