حارس النار - حسن ابراهيمي

2021/03/20 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_ابراهيمي يا حارس النار تمرد على بؤبؤ ينعقد فيه سوق الأ فاعي هنا عبر هذا الموت أجتاز حدود التاريخ والناقة تمتطي اللظى وتنخُب المطر وتشحن أمواج الأخدود .



يا حارس النار زلزل تفاحة سقطت من قدمي وأهجر عقرب حليب يروي مصير مرمر ويعزف صباحا للقضبان في كل الحركات والمدود .



يا حارس النار اكتم عرس الن ......





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