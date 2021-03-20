2021/03/20 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#حسن_ابراهيمي يا حارس النار تمرد على بؤبؤ ينعقد فيه سوق الأ فاعي هنا عبر هذا الموت أجتاز حدود التاريخ والناقة تمتطي اللظى وتنخُب المطر وتشحن أمواج الأخدود .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حارس النار - حسن ابراهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#حسن_ابراهيمي يا حارس النار تمرد على بؤبؤ ينعقد فيه سوق الأ فاعي هنا عبر هذا الموت أجتاز حدود التاريخ والناقة تمتطي اللظى وتنخُب المطر وتشحن أمواج الأخدود .
يا حارس النار زلزل تفاحة سقطت من قدمي وأهجر عقرب حليب يروي مصير مرمر ويعزف صباحا للقضبان في كل الحركات والمدود .
يا حارس النار اكتم عرس الن ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حارس النار - حسن ابراهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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