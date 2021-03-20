حضارات لم تقل كلمتها بعد - حسن مدن

2021/03/20 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن فرّق المؤرخ أرنولد توينبي بين خمس ثقافات أو خمسة أنماط مجتمعية استمرت حية حتى القرن الذي عاش فيه، أي القرن العشرين، وهي الغربية، الأرثوذكسية (وكلتاهما مشتقتة من الحضارة الهلينية)، الإسلامية، ثم الهندوسية، وأخيراً ثقافة الشرق الأقصى .من حيث التقاسيم الثقافية الكبرى فإن العالم ظلَّ كما هو في قرونٍ سابقة، ما يجعل من الحضارتين العربية والغربية الحديثة المولودتين الأخيرتين في التاريخ .



وتالياً يبقى ......





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