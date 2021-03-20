مدرب عراقي يستقيل من تدريب الأنصار اللبناني بعد فقدانه صدارة الدوري

2021/03/20 | 23:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أعلن المدرب العراقي عبد الوهاب أبو الهيل استقالته من تدريب نادي الأنصار اللبناني اليوم السبت، وذلك بعد تعادل الفريق مع الصفاء 2-2 في الدوري المحلي يوم الجمعة.

وكان الأنصار يتقدم بهدفين نظيفين قبل أن يستقبل مرماه هدفين ليهدر الفريق فوز مهم في سباق الصدارة.

وفقد الأنصار صدارة الترتيب بعدما بات رصيده 28 نقطة، وهو يتأخر بفارق المواجهات المباشرة خلف النجمة.

ونقلت الصحافة اللبنانية عن أبو الهيل قوله:" أشكر جماهير الأنصار على دعمهم المتواصل لي خلال الفترة الماضية، وأنا سعيد بكل أوقاتي معهم".

وأضاف:" الأنصار في طريقه نحو البطولة، الظروف لم تخدمني مؤخراً، أتمنى التوفيق للفريق".

ويستعد الأنصار للمشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي 2021، حيث يلعب بالمجموعة الثانية التي تضم أيضاً السلط الأردني ومركز بلاطة الفلسطيني والمحرق البحريني، وتقام مباريات المجموعة في الأردن.

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