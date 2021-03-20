تغريم “أبل” أكثر من 300 مليون دولار بسبب انتهاك براءة اختراع

2021/03/20 | 23:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات أمرت هيئة محلفين فيدرالية في ولاية تكساس الأمريكية شركة ”أبل“ بدفع غرامة بقيمة 308.5 مليون دولار لشركة PMC Personalized Media Communications؛ لانتهاكها براءة اختراع مرتبطة بإدارة الحقوق الرقمية.ورفعت شركة PMC دعوى قضائية ضد شركة أبل الأمريكية في عام 2015 بتهمة انتهاك خدمة iTunes الخاصة بالعملاق التقني سبع براءات اختراع لها.وطعنت …

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