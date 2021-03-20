النقل تعلن عزمها إزالة التجاوزات على طريق ميناءي أم قصر في البصرة

2021/03/20 | 23:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة النقل، السبت، عزمها إزالة التجاوزات على جانبي طريق مدخل ميناءي أم قصر الشمالي والجنوبي وإنشاء ساحات خضراء. وقال المدير العام لشركة موانئ العراق، فرحان الفرطوسي في بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بحسب تعليمات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وتوجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي بازالة التجاوزات التي تعيق …

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