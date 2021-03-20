كتلة نيابية تكشف إضافة مادة في الموازنة ''تستفز'' المواطنين

2021/03/20 | 23:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت كتلة النهج الوطني، السبت، عن تضمن الموازنة مادة تستفز مشاعر مئات الالاف من العاطلين عن العمل والخريجين.

وقال النائب عن الكتلة جمال المحمداوي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (20 آذار 2021)، ان "الموازنة تضمنت مادة مضافة جديدة مخالفة للعدالة الاجتماعية وفيها مفارقة تستفز مشاعر مئات الالاف من الشباب العاطل والخريجين، اذ اشارت المادة الى اعفاء قروض المبادرة الزراعية من التسديد في حال سدد المقترض (50%) من اصل القرض".

واضاف البيان، ان "هذا الاعفاء شمل من اقترض مبلغ يصل الى 300 مليون دينار فالسؤال المطروح هل ان من يقترض 300 مليون دينار يعد فقيرا؟ او من الطبقات الهشة؟ حتى يعفى دينه او قرضه من التسديد، بينما يطالب مئات الالاف من الشباب الخريجين بتحصيل وظيفة براتب شهري لا يزيد عن 300 الف دينار".

واشار الى ان "هذه المقترحات تؤسس الى اقطاعيات سياسية وبناء الموازنة على اساس مصالح انتخابية ضيقة"، مبينا انها "لا تراعي معاناة مئات الالاف من الشباب والتفكير بايجاد حلول لمشاكلهم المعيشية والاقتصادية".

N.A

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