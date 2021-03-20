رئاسة البرلمان تكشف موقف الكتل من الصيغة النهائية للموازنة

2021/03/20 | 23:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد نائب رئيس البرلمان، بشير خليل الحداد، السبت، أن جميع الكتل وافقت و وقعت على تمرير الموازنة والاتفاق على الصيغة النهائية، موضحا ان رئاسة المجلس لن تتراجع عن الاتفاق المبرم بين جميع الكتل.

وقال الحداد في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (20 آذار 2021)، ان "رئاسة المجلس مستمرة في جهودها الاستثنائية لحل الخلافات بين الكتل السياسية وتمرير الموازنة الإتحادية بما يضمن الاستحقاقات الدستورية لجميع المكونات".

واضاف البيان، ان "استمرار الحوارات والنقاشات وتقرر تأجيل التصويت على قانون الموازنة في جلسة يوم السبت القادم 27 من شهر آذار، بهدف منح فرصة للكتل السياسية واللجان المعنية والتمكين من الوصول إلى مشتركات تفضي بإنهاء الخلافات وإقرار الموازنة التي ينتظرها كل ابناء الشعب".

واشار الحداد، الى ان "جميع الكتل وافقت و وقعت على تمرير الموازنة والاتفاق على الصيغة النهائية"، موضحا ان "رئاسة المجلس لن تتراجع عن الاتفاق المبرم بين جميع الكتل واعطينا الوقت الكافي للكتل من التشاور فيما بينها والتصويت على الموازنة في الموعد الذي تم تحديدة اليوم".

N.A

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