السيتي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد متمسكا بأمل الرباعية

2021/03/20 | 23:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمسك مانشستر سيتي بتحقيق رباعية نادرة بفوزه الصعب على مضيفه ايفرتون 2-صفر السبت ليبلغ نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الانكليزي لكرة القدم.

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