طائرات التحالف الدولي تنفذ سلسلة غارات جوية في نينوى

2021/03/20 | 23:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفذ طيران التحالف الدولي، أكثر من 130 ضربة جوية ضد مواقع تنظيم داعش في جبال "قره جوغ" ضمن قاطع عمليات نينوى.

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وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه السبت (20 اذار 2021)، أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبهدف تجفيف منابع الإرهاب ودك أوكار عناصر عصابات داعش ، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، وبجهود ميدانية من قبل الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب، نفذت طائرات التحالف الدولي سلسلة من الضربات الجوية بلغت 133 ضربة خلال العشرة ايام الماضية في جبال ( قره جوغ ) ضمن قاطع عمليات نينوى".

وأكد البيان أن "الضربات اسفرت عن تدمير 61 وكراً و 24 كهفاً، وقتل عدد من الارهابيين".

ولفتت البيان إلى أنه "سيتم لاحقا نشر النتائج الكاملة للعملية، بعد القيام بعملية البحث والتفتيش في المناطق التي شملتها هذه الضربات".

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