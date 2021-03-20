خلية الاعلام الامني تعلن حصيلة ضربات التحالف الدولي في نينوى

2021/03/20 | 23:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الاعلام الامني عن حصيلة ضربات التحالف الدولي في نينوى.وذكر بيان للخلية ان : طائرات التحالف الدولي نفذت 133 ضربة خلال عشرة ايام بمنطقة جبال / قرة جوغ/ في نينوى .واضاف : اسفرت الضربات عن مقتل عدد من الارهابيين وتدمير 61 وكرا و24 كهفا./انتهى3

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