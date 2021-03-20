نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي يهنىء الاخوة الكرد والشعب العراقي بمناسبة أعياد نوروز

2021/03/20 | 23:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / هنأ نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي الاخوة الكرد والشعب العراقي بمناسبة أعياد نوروز.وقال اللامي في تغريدة : أتقدم بأحر التهاني وأجمل التبريكات مقرونة بالخير والسعادة والأمان الى اخوتنا الكرد وعموم شعبنا العراقي..وكل عام والجميع بألف ألف خير ./انتهى3

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