2021/03/20 | 23:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدمير نحو 60 وكراً بـ133 ضربة جوية للتحالف في جبال قره جوغ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/20 | 23:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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