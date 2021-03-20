2021/03/20 | 23:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أحصت خلية الاعلام الامني ،السبت، نتائج عملية امنية في قضاء الطارمية شمال بغداد.وذكرت الخلية في بيان ، ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد والفرقة السادسة، والفوج الاول باللواء الأول قوات خاصة ، وخلال عملية امنية نفذتها في بساتين البو شهاب في قضاء الطارمية، تمكنت من العثور على ثلاثة أوكار للإرهابيين تحتوي مواد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني يحصي نتائج عملية الطارمية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني يحصي نتائج عملية الطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).