2021/03/20 | 23:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ نينوىأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عدد ضربات طيران التحالف الدولي في نينوى خلال الأيام العشرة الماضية.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)،" إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبهدف تجفيف منابع الإرهاب ودك أوكار عناصر عصابات داعش، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، وبجهود ميدانية من قبل الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب، نفذت طائرات التحالف الدولي سلسلة من الضربات الجوية بلغت 133 ضربة خلال العشرة ايام الماضية في جبال (قرة جوغ) ضمن قاطع عمليات نينوى". وأضافت أن "الضربات أسفرت عن تدمير 61 وكراً و24 كهفاً، وقتل عدد من الارهابيين". وبينت أنها "ستنشر لاحقاً النتائج الكاملة للعملية، بعد القيام بعملية البحث والتفتيش في المناطق التي شملتها هذه الضربات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني يعلن عدد الضربات الجوية التي نفذها التحالف خلال العشرة ايام الماضية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني يعلن عدد الضربات الجوية التي نفذها التحالف خلال العشرة ايام الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).