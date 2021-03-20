المالية النيابية: حكومة الإقليم أعترضت على فقرات المادة 11 في الموازنة

2021/03/20 | 23:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعحددت اللجنة المالية النيابية، اسباب تاجيل اقرار الموازنة الى الاسبوع المقبل.وقال عضو اللجنة النائب صادق مدلول لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، ان "تاجيل اقرار الموازنة جاء بسبب عدم التوصل لاتفاق مع الاقليم بشان المادة 11"، مبينا ان "امور كثيرة استجدت في هذه المادة، وقبيل ساعات من موعد انعقاد جلسة التصويت اعترضت حكومة اقليم كردستان على الفقرات الخاصة بالمادة".واضاف، ان "هناك اعتراضا ايضا من قبل بعض النواب، لعدم ادراج طلباتهم في مسودة الموازنة"، موضحا ان "هناك طلبات كثيرة تقدم بها نواب اثناء اعداد ومناقشة الموازنة بعضها تم التصويت عليها داخل اللجنة المالية والاخرى لم يتم لكونها تحتاج الى تخصيصات مالية كبيرة قد تؤدي الى زيادة العجز المالي".يشار الى ان رئاسة مجلس النواب قررت تاجيل جلسة التصويت على الموازنة الى يوم السبت 27 اذار 2021 الساعة الواحدة ظهرا.

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