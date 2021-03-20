سائرون مهاجمة قناة العراقية: أخباركم كاذبة!

2021/03/20 | 23:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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هاجمت كتلة سائرون، السبت، قناة العراقية الحكومية، واصفة الاخبار التي تنشرها حول الموازنة بـ"الكاذبة".

وكتب ‏رئيس الكتلة النائب، صباح طلوبي العكيلي، تغريدة على "تويتر" اليوم، (20 آذار 2021)، "يفترض بقناة مثل العراقية وهي قناة حكومية، ان تنقل الاخبار بحيادية كونها لاتمثل جهة معينة".

وتابع العكيلي، "ونرفض مايصدر منها من اخبار كاذبة تنقلها ضد كتلة سائرون، وينبغي ان تتوخى الحذر والمصداقية في نشرها لما يدور من نقاشات حول الموازنة".

وتابع انه "ويوم التصويت سيعرف من يصوت لمصلحة الشعب ام لمصلحة حزبه".

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