تويتر تعين ممثلا لها في تركيا بعد قانون مثير للجدل

2021/03/20 | 23:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت شركة تويتر تعيين ممثل رسمي لها في تركيا حيث ستخضع لقانون مثير للجدل قد يلزمها بالامتثال للمحاكم التي تطلب إزالة المحتوى.

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