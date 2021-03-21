2021/03/21 | 00:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في اقليم كردستان انها سترسل، غداً الأحد، اول دفعة من المعتمرين من الاقليم ، الى الديار المقدسة لاداء مناسك العمرة.وقالت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في بيان بحسب موقع الاتحاد االوطني الكردستاني :" ان يوم غد سيشهد بدء ارسال المعتمرين الى الديار المقدسة، بعد توقف دام نحو سنة بسبب جائحة كورونا ".واضافت: ان الدفعة الاولى تتضمن 24 معتمرا من محافظة السليمانية، مبينة انه وبعد تنفيذ التوصيات والاجراءات الخاصة بكورونا ستنطلق الرحلة من مطار السليمانية الدولي في تمام الرابعة من فجر يوم غد الأحد"./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقليم كردستان يبدأ غدا ارسال المعتمرين الى الديار المقدسة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقليم كردستان يبدأ غدا ارسال المعتمرين الى الديار المقدسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).