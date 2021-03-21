بفوزه على ايفرتون.. المان سيتي يتاهل لنصف نهائي كاس الاتحاد الانكليزي

2021/03/21 | 00:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تاهل نادي مانشستر سيتي الى الدور نصف نهائي كاي الاتحاد الانكليزي .وحقق المان سيتي فوزا ثمينا على نظيره إيفرتون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب /غوديسون بارك/.سجل ثنائية سيتي الألماني إلكاي غوندوغان في الدقيقة 84، والبلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة 90.وكان ساوثهامبتون تأهل بدوره إلى نصف النهائي أيضا على حساب بورنموث بثلاثية نظيفة.وستقام، غدًا الأحد، مباراتان في دور ربع النهائي، بين تشيلسي وشيفيلد، ومانشستر يونايتد وليستر سيتي./انتهى3

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