صحة الكرخ تنفي وجود شحة في توفير الأوكسجين وتعرض صوراً

2021/03/21 | 00:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

طمأنت صحة الكرخ، السبت، المواطنين بعدم وجود شحة بتوفر الاوكسجين الطبي في مستشفيات العزل.

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وأكد مدير قسم المشاريع والخدمات الهندسية علاء العبيدي، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (20 اذار 2021)، "عدم وجود أي شحة في مستشفيات العزل من مادة الأوكسجين الطبي"، مبيناً أنه "استنادا لتوجيهات مدير عام الدائرة الدكتور (جاسب لطيف علي الحجامي) ومتابعة مباشرة من قبله ومن قبل معاون المدير العام للشؤون الإدارية (ظافر كاظم عوض) يتم توفير وتجهيز الأوكسجين في مستشفيات العزل الخاصة بمرضى كورونا وهي مستشفى دار السلام ١ الميداني في معرض بغداد الدولي ومستشفى المجلس الإقتصادي في البياع وكذلك في مستشفى اليرموك التعليمي".

وأضاف ان "كل الجهود مستمرة وبخطى حثيثة ليلا ونهارا لتجهيز تلك المستشفيات بالاوكسجين ومتابعة كافة المتطلبات الخاصة بذلك".

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