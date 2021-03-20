وفاة وحالة نزيف بالدماغ في الدنمارك بعد تلقي لقاح

2021/03/21 | 00:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الدنمارك، السبت، عن وفاة شخص وإصابة آخر بحالة شديدة من المرض وتجلطات دموية ونزيف بالدماغ، عقب تلقيه لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد وفقا لما نقلت وكالة رويترز.

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