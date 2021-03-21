البرازيل تسجل أكثر من 79 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/03/21 | 01:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيلها 79069 إصابة و2438 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 79069، ليصل العدد الإجمالي إلى 11950459 حالة.وشهدت البرازيل في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة وغير مسبوقة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وبلغ هذا المؤشر يوم 17 آذار 90303 حالات، وفي 18 آذار 86982، وفي 19 آذار 90570، ما يمثل حصيلة قياسية.كما ذكرت الوزارة أنها رصدت 2438 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 292752 شخصا، بنسبة فتك 2.4%.وسجلت البلاد في الآونة الأخيرة زيادات قياسية لمؤشر الوفيات الجديدة بالفيروس، حيث وصل يوم 16 آذار إلى 2841 حالة، ما يعتبر أعلى عدد لضحايا الجائحة على أساس يومي، و2648 في إحصائية 17 آذار ، وفي 18 آذار 2724، وفي 19 آذار 2815.وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.المصدر: RT

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