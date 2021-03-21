بعد انتشار فيديو للتحرش بامرأة في السعودية.. شرطة منطقة مكة المكرمة تكشف تفاصيل القضية

2021/03/21 | 01:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات السعودية إن الفيديو الذي تم تداوله مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر تحرش أحدهم بامرأة أمام أحد المحال التجارية، يعود لتاريخ قديم.

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