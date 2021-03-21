2021/03/21 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- ايهان حيدر : شابة عراقية ، من أفضل عازفي الطبول في الدنمارك ، استضافها برنامج المساء المباشر بمناسبة صدور كتابها ( البنت مع عصي الطبول ) ، وهو عن سيرة حياتها ، وكيف يكون المرء صادقاً مع نفسه ويسعى لتحقيق الأحلام التي يصعب التخلي عنها .



وصلت الى الدنمارك وهي بعمر 10 سنوات وبدأت التدرب في قاعة الموسيقى في المدرسة حتى شاركت مع احدى الفرق في المسابقة السنوية الكبرى وفازت الفرقة بالجائزة الأولى ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوميات دنماركية 200+50 - حكمة اقبال) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوميات دنماركية 200+50 - حكمة اقبال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).