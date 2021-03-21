في العنف معكوساً - ناهد بدوية

2021/03/21 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ناهد_بدوية "بدون دولة" مسلسل استرالي يحكي عن العنف وعن ممارسة العنف في معسكرات اللجوء في استراليا وعن التشوه البشري الناجم عنه بالاتجاهين.



العسكري الأسود قصة للكاتب المصري يوسف ادريس يحكي العنف وممارسة في السجون المصرية وعن التشوه البشري الناجم عنه بالاتجاهين.



تفاهة الشر كتاب للكاتبة الأمريكية حنة أرندت يحكي عن العنف وممارسة العنف في معسكرات الاعتقال النازية وعن التشوه البشري الذي خلقته آلة العنف الرهيبة على ......





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