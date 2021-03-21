العراقيون المتأمركون والتحف الفخارية (الثمينة)! - طلال الربيعي

2021/03/21 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي كتب السيد فالح مهدي مقالا يتساءل فيه -هل لنا ان نناضل على نحو آخر؟-https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712830ولأنه غلق باب التعليقات, فاني مجبر على التعليق هنا.



وفيه يقول:-في رسالة بعثها وزير الخارجية الأمريكي كولن باول الى الرئيس بوش في عام 2002، تتضمن تحذيرا ذكياً ......





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