البرازيل تسجل 79069 إصابة و2438 وفاة جديدة بفيروس كورونا

2021/03/21 | 01:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء

السبت، عن تسجيلها 79069 إصابة و2438 وفاة

جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى

"كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية،

بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى

فيروس ك

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