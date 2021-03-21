فرنسا تسجل 185 وفاة وأكثر من 35 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/03/21 | 01:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 185

وفاة و35327 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات

إلى 92167، والإصابات إلى 4252022 حالة.

وبدأ قرابة ثلث الف

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