تركيا تسجل 95 وفاة و21061 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/03/21 | 01:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 95

وفاة و21061 إصابة جديدة بفيروس كورونا،

في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن

إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في

البلاد وصل إلى 29959، فيما و

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