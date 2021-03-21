بالفيديو.. الحارس ياسين بونو ينقذ فريقه بهدف قاتل في الليغا

2021/03/21 | 01:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقذ الحارس المغربي، ياسين بونو، فريقه إشبلية من الخسارة أمام مضيفه بلد الوليد وسجل هدف قاتل للتعادل في الثانية الأخيرة من المباراة ضمن الجولة 28 من الدوري الإسباني.

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