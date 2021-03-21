لأول مرة منذ 17 شهرا.. ضربات جوية تركية على قوات

2021/03/21 | 02:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن الطيران التركي، ليل السبت، غارات على منطقة تسيطر عليها قوات كردية في شمال سوريا، هي الأولى منذ 17 شهرا، حسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

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