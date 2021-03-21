2021/03/21 | 02:36 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد : الصباح
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عدّ بطريرك الكلدان في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، إعادة 50 عقاراً للمسيحيين بأنها خطوة باتجاه تشجيعهم على العودة إلى بلدهم.
وثمن ساكو، في حديث لـ”واع”: “مبادرة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر”، واصفا هذه المبادرة بـ”الوطنية والانسانية”.
وأشار إلى أن “العمل سيستمر من اجل تشجيع المسيحيين على العودة الى بلدهم واستعادة املاكهم”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساكو: إعادة عقارات المسيحيين خطوة تشجعهم على العودة) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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