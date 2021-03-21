ساكو: إعادة عقارات المسيحيين خطوة تشجعهم على العودة

2021/03/21 | 02:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : الصباح

عدّ بطريرك الكلدان في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، إعادة 50 عقاراً للمسيحيين بأنها خطوة باتجاه تشجيعهم على العودة إلى بلدهم.

وثمن ساكو، في حديث لـ”واع”: “مبادرة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر”، واصفا هذه المبادرة بـ”الوطنية والانسانية”.

وأشار إلى أن “العمل سيستمر من اجل تشجيع المسيحيين على العودة الى بلدهم واستعادة املاكهم”.

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