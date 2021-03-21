نتانياهو يعد برحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى مكة إن فاز بالانتخابات

2021/03/21 | 03:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، السبت، بتسيير رحلات جوية مباشر من تل أبيب إلى مدينة مكة السعودية، فيما لو تمكن من الفوز بالانتخابات المزمع إقامتها الثلاثاء، وفقا لمقابلة تلفزيونية أجراها وتناقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية.

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