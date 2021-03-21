2021/03/21 | 03:30 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّارة الموصل.. عامان على الفاجعة ومطالب بانتظار الاستجابة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/21 | 03:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبّارة الموصل.. عامان على الفاجعة ومطالب بانتظار الاستجابة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبّارة الموصل.. عامان على الفاجعة ومطالب بانتظار الاستجابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).