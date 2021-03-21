إضاءة ذرائعية على كتاب ( أدب الطفل وقيم البناء) للباحث والأديب المصري د. صلاح شعير - عبير خالد يحيي

2021/03/21 | 03:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبير_خالد_يحيي إضاءة ذرائعية على كتاب ( أدب الطفل وقيم البناء ) للباحث والأديب المصري د.



صلاح شعير للأدب أهمية كبيرة في حياة الأطفال, فهو المتعة والتسلية والمعرفة والثقافة والوسيلة الإدراكية لفهم الواقع المحيط بالطفل بكل أبعاده المكانية والطبيعية والاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية, والأداة المثلى لبناء وتطوير ملكة التخييل عند الطفل, ما يساعد على فهم الحالات الشعورية الإنسانية والعاطفية والقيم الجم ......





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