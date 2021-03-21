بسبب الحشود الهائلة.. فرض حظر تجول طارئ في مدينة أميركية

2021/03/21 | 04:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المسؤولون في مدينة ميامي بيتش، الواقعة في ولاية فلوريدا الأميركية، فرض حظر تجول طارئ من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، للسيطرة على أعداد هائلة من الناس فاقت التوقعات.

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