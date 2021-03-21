الولايات المتحدة تتجاوز حاجز الـ 121 مليون جرعة من لقاحات كورونا

2021/03/21 | 04:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الولايات المتحدة بلغت حصيلة 1214497 جرعة من لقاحات فيروس كورونا في البلاد حتى صباح السبت، ووزعت 156734555 جرعة.

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