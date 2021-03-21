اعتقال 36 شخصا واصابة عدد من الشرطة خلال تظاهرة ضد الحجر في لندن

2021/03/21 | 05:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – اعتقل 36 شخصا على الأقل وأصيب عدد من عناصر الشرطة السبت في لندن خلال تظاهرة ضمت آلاف الأشخاص الذين خرجوا رفضا للحجر المفروض لكبح جائحة كوفيد-19.وقالت الشرطة إن معظم المعتقلين اوقِفوا لخرقهم الحجر.منذ بداية كانون الثاني/يناير، مُنع سكان العاصمة البريطانية ومناطق أخرى في إنكلترا من مغادرة منازلهم وسمح […]

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