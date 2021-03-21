الرئيس اليمني يرفض

2021/03/21 | 05:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الجمعة، أن الشعب لن يقبل أن يحكم من قل من وصفهم بـ"أذناب إيران" وأذرع الحرس الثوري مهما كانت التضحيات، في إشارة الحوثيين المدعومين من طهران.

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