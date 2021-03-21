اغتيال مرشحة للانتخابات البلدية في المكسيك

2021/03/21 | 06:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت مرشحة للانتخابات البلدية المقبلة في المكسيك للاغتيال، السبت، في ولاية أواكساكا بجنوب البلاد، وفقا لما أعلنت السلطات المحلية وحزب محافظ.

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