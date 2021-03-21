إسرائيل صدرت 300 كلغ من

2021/03/21 | 07:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن إسرائيل صدرت نحو 300 كيلو غرام من خبز "الماتساه" إلى السعودية وقطر وعمان والكويت.

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